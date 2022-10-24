Водителя автобуса наказали за грубое нарушение ПДД в Уральске

Мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в отделе ЖКХ, ПТиАД, очевидцы сняли на видео, как водитель маршрутного автобуса №22 грубо нарушил правила дорожного движения, а именно проехал на запрещающий сигнал светофора. – Маршрут обслуживает ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк". Информация была направлена в департамент полиции. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 599 КоАП РК "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика", - сообщ