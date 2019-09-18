В группе zhaloba_uralsk_official в социальной сети Instagram было опубликовано видео с конфликтом водителя и пассажиров. Автор видео утверждает, что это не первый такой случай и водители часто нарушают правила дорожного движения. К посту автор прикрепил фотографии автобуса с государственным номером 702 AFA 07. – 12 сентября водитель и кондуктор устроили драку с пассажирами. Как такие неуравновешенные люди возят людей и отвечают за нашу безопасность? Мы уже боимся ездить в общественном транспорте. Мало того, что автобус приходится ждать по 30-50 минут, так еще и мы должны терпеть такое хамство. 3 сентября также была свидетелем подобного конфликта. Тогда водитель просто высадил всех пассажиров между остановками площадь Пугачева и Жазира только из-за того, что якобы один пассажир не заплатил за проезд! Куда смотрит руководство? - возмутилась жительница города Бота. Пост вызвал бурю обсуждений среди пользователей социальной сети. Люди возмущались не только поведением водителя и кондуктора, но и состоянием сервиса при перевозке пассажиров. – У нас в Уральске проблема с сервисом пассажироперевозок. Они, видно, только деньги умеют считать, а то, что возят людей и надо создавать условия - им не знакомо. Пусть аким поездит на автобусе и посмотрит как люди мучаются, - написала пользователь saniyagabdulova. – Каждый день езжу на этом маршруте с работы, и это беспредел, перерыв между автобусами минут сорок, так автобус потом еще и на рынке стоит минут 10-15, ПАЗики все старые, - возмутилась asel.lukmanova.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск сообщили, что по этому конфликту было проведено служебное расследование.

12 сентября между водителем маршрутного автобуса №3 и пассажирами действительно произошел конфликт, который продолжился потасовкой. Специалистами отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск и представителями ТОО «Пассажирское транспортное предприятие №1» было проведено служебное расследование. В данной ситуации водитель нарушил инструкцию, которая запрещала вступать в какие-либо конфликты с пассажирами, после чего было принято решение уволить водителя Конасова, - сообщил руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдар Менеев.

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yiI6qijqq20Фото и видео предоставлено админом группы zhaloba_uralsk_official в Instagram.