Александр КАРАГОЙШИН получил условный срок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Фото из архива "МГ" 15 декабря 2017 года в Уральском городском суде судья ИСМАИЛОВА огласила приговор в отношении директора ТОО "Жиенбай" Александра КАРАГОЙШИНА. Он обвинялся в совершении правонарушения, согласно статье 345 ч. 3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Суд признал Александра КАРАГОЙШИНА виновным в совершении ДТП по статье 345 части 3 УК РК и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Родные погибшей претензий к Карагойшину не имели. Кроме того, в ходе досудебного расследования подсудимый полностью возместил материальный и моральный ущерб потерпевшим в размере 20 000 000 тенге. Напомним, 11 ноября на проспекте Евразия в районе остановки Вторая база водитель автомобиля "Тойота Лэнд Крузер" сбил девушку, переходившую дорогу по "зебре". Девушка от полученных травм скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело . Позже родные погибшей Евгении БОНДАРЕНКО рассказали, что у девушки остались двое малолетних детей. 13 ноября Александр КАРАГОЙШИН был водворен в ИВС. Однако родные погибшей претензий к водителю не имеют.