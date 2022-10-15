Фото предоставлено ДП Актюбинской области По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, в ночь на 13 октября в селе Айке обокрали магазин. Похитители унесли с собой более 50 бутылок водки, 48 бутылок других напитков, 60 пачек сигарет и 12 тысяч тенге наличными. Общий ущерб составил более 190 тысяч тенге. Двух 22-летних местных жителей вскоре задержали по подозрению в совершении кражи. Похищенный алкоголь и сигареты изъяты. Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.