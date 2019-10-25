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Социум

Водолазы нашли тело второго пропавшего ребенка в ЗКО

Тело 2-летнего Нурислама было найдено также в реке Карасу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ДЧС ЗКО сообщили, что тело 2-летнего мальчика нашли в 15.50 в русле реки Урал - реке Карасу. Напомним, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 24 октября в 15.30. со двора дома по адресу: с.Жанама, ул.Галимова, д. 10/2 без вести пропали двое детей: 5-летний Бексултан и 2-летний Нурислам Орынбасар. К поискам сразу же подключились полицейские, спасатели и волонтеры. Всего в поисках детей участвовало 250 человек. В 11.00 в русле реки Урал - Карасу было найдено тело 5-летнего Бекс
Дана Рахметова
Водолазы нашли тело второго пропавшего ребенка в ЗКО
Тело 2-летнего Нурислама было найдено также в реке Карасу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ДЧС ЗКО сообщили, что тело 2-летнего мальчика нашли в 15.50 в русле реки Урал - реке Карасу. Напомним, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 24 октября в 15.30. со двора дома по адресу: с.Жанама, ул.Галимова, д. 10/2 без вести пропали двое детей: 5-летний Бексултан и 2-летний Нурислам Орынбасар. К поискам сразу же подключились полицейские, спасатели и волонтеры. Всего в поисках детей участвовало 250 человек. В 11.00 в русле реки Урал - Карасу было найдено тело 5-летнего Бексултана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дети

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