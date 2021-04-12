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Социум

Воду отключат в поселке Зачаганск

Водоснабжение жителям поселка Зачаганск отключат утром 13 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - ТОО «Батыс су арнасы» доводит до вашего сведения о том, что 13 апреля 2021 года в п.Зачаганск будут проводиться работы по ремонту водопровода Ø400мм. В связи с этим, будет производиться отключение водопровода по адресам: ул.Энтузиастов, ул. Солнечная, ул.Т.Бигельдинова, ул.Күншуақ. Подача водоснабжения временно прекращается в жилые дома частного сектора по адресам: мкр. Балауса, ул.Т.Бигельдинова, ул.Гринько, ул.Узенская, ул.Куншуак, ул.Ер Таргына,
Дана Рахметова
Воду отключат в поселке Зачаганск
Водоснабжение жителям поселка Зачаганск отключат утром 13 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске из-за аварии на водопроводе десятки жилых домов остались без воды
В Уральске из-за аварии на водопроводе десятки жилых домов остались без воды
Иллюстративное фото из архива "МГ" - ТОО «Батыс су арнасы» доводит до вашего сведения о том, что 13 апреля 2021 года в п.Зачаганск будут проводиться работы по ремонту водопровода Ø400мм. В связи с этим, будет производиться отключение водопровода по адресам: ул.Энтузиастов, ул. Солнечная, ул.Т.Бигельдинова, ул.Күншуақ. Подача водоснабжения временно прекращается в жилые дома частного сектора по адресам: мкр. Балауса, ул.Т.Бигельдинова, ул.Гринько, ул.Узенская, ул.Куншуак, ул.Ер Таргына, ул.О.Буркитова, ул.Алгабас, микрорайон Рыбцех и в здание ДОУ №40 (мкр. Балауса), - сообщается на официальной странице АО "Батыс су арнасы" в Instagram. Ориентировочное время проведения работ – с 09.00 до 18.00. - Приносим извинения за временные неудобства. Просим произвести запас воды, - сообщили в БСА. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
вода

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