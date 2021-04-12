Воду отключат в поселке Зачаганск

Водоснабжение жителям поселка Зачаганск отключат утром 13 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - ТОО «Батыс су арнасы» доводит до вашего сведения о том, что 13 апреля 2021 года в п.Зачаганск будут проводиться работы по ремонту водопровода Ø400мм. В связи с этим, будет производиться отключение водопровода по адресам: ул.Энтузиастов, ул. Солнечная, ул.Т.Бигельдинова, ул.Күншуақ. Подача водоснабжения временно прекращается в жилые дома частного сектора по адресам: мкр. Балауса, ул.Т.Бигельдинова, ул.Гринько, ул.Узенская, ул.Куншуак, ул.Ер Таргына,