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Происшествия Социум

Агрессивные подростки избивали девочку в Уральске: в конфликт вмешались военнослужащие

Гвардейцы сразу же бросились на место происшествия, где подростки избивали и буллили девочку.
Кристина Кобина
Агрессивные подростки избивали девочку в Уральске: в конфликт вмешались военнослужащие

В Уральске во время патрулирования военнослужащие воинской части 5517 услышали крики о помощи. Гвардейцы сразу же бросились на место происшествия, где подростки избивали и буллили девочку. Как сообщили в Национальной гвардии РК, военнослужащие успели задержать двоих агрессивных подростков. 

— Мы увидели девочку, ей была необходима помощь. Словесная перепалка переросла в драку, — рассказывает рядовой Галамат Нурберген. — Медлить было нельзя, мы сразу же приняли меры и вмешались в потасовку.

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Татьяна Ефремова, мать девочки, отметила, если бы не гвардейцы, последствия для здоровья её дочери могли бы быть гораздо серьёзнее. По словам женщины, у дочери нет переломов, а есть множественные ушибы и психологическая травма.

Задержанных несовершеннолетних подростков передали в руки правоохранительных органов, а девочка получила необходимую медицинскую помощь и поддержку.

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