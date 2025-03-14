Агрессивные подростки избивали девочку в Уральске: в конфликт вмешались военнослужащие

Гвардейцы сразу же бросились на место происшествия, где подростки избивали и буллили девочку.

В Уральске во время патрулирования военнослужащие воинской части 5517 услышали крики о помощи. Гвардейцы сразу же бросились на место происшествия, где подростки избивали и буллили девочку. Как сообщили в Национальной гвардии РК, военнослужащие успели задержать двоих агрессивных подростков.

— Мы увидели девочку, ей была необходима помощь. Словесная перепалка переросла в драку, — рассказывает рядовой Галамат Нурберген. — Медлить было нельзя, мы сразу же приняли меры и вмешались в потасовку.

Татьяна Ефремова, мать девочки, отметила, если бы не гвардейцы, последствия для здоровья её дочери могли бы быть гораздо серьёзнее. По словам женщины, у дочери нет переломов, а есть множественные ушибы и психологическая травма.

Задержанных несовершеннолетних подростков передали в руки правоохранительных органов, а девочка получила необходимую медицинскую помощь и поддержку.