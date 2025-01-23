Школьница из Уральска стала жертвой буллинга: полиция начала расследование

Напомним, в ноябре прошлого года пятиклассница из школы №20 стала жертвой буллинга. В тот день она вернулась домой в слезах и с разбитым телефоном, но ничего не рассказала матери. Позже выяснилось, что девочку избили одноклассники: трое наносили удары, а двое забрали телефон и бросали его друг другу, как мяч.

Одноклассники признались, что травля началась ещё в 4 классе из-за лишнего веса девочки и очков, которые она носила. В результате нападения у школьницы диагностировали сотрясение мозга, ушибы головы, руки и бедра. Однако по просьбе завуча мать девочки сначала забрала заявление из полиции. На собрании родители обидчиков даже не извинились. Со временем у девочки развилась посттравматическая энцефалопатия, а зрение ухудшилось. После этого мать повторно обратилась в полицию, и девочку направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что начато досудебное расследование по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Для рассмотрения подобных случаев с участием СМИ и онлайн-платформ при министерстве культуры РК создали экспертную группу. Рассмотрение заявлений о кибербуллинге проводится только при наличии обращения от законного представителя ребёнка. Заявление может быть подано письменно или в электронном виде с электронной подписью.

Экспертная группа изучает заявление в течение трёх рабочих дней, но срок может быть продлён до 15 календарных дней, если потребуется дополнительная информация. Если факт кибербуллинга подтверждается, собственник медиа или платформы получает предписание удалить соответствующий контент.