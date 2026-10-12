Военный самолёт упал в болото вскоре после взлёта: погибли 159 человек

Крупная авиационная катастрофа произошла 26 сентября 1992 года в Нигерии. Военно-транспортный самолёт Lockheed C-130H Hercules ВВС страны потерпел крушение через несколько минут после вылета из Лагоса. Все 159 человек, находившихся на борту, погибли, передает МойГород.

Самолёт с бортовым номером NAF911 выполнял рейс из Лагоса в Кадуну с дальнейшим направлением в Джос. На борту находились восемь членов экипажа и 151 пассажир, в том числе военнослужащие. Среди погибших были граждане Нигерии, Ганы, Танзании, Зимбабве и Уганды.

Самолёт рухнул через три минуты после взлёта

После вылета из международного аэропорта имени Мурталы Мухаммеда самолёт начал испытывать проблемы с двигателями. Вскоре после взлёта несколько двигателей последовательно отказали, и воздушное судно потеряло необходимую тягу.

Примерно через три минуты после начала полёта самолёт резко опустил нос и упал в районе канала Эджигбо неподалёку от Лагоса. При столкновении с землёй воздушное судно получило серьёзные повреждения. Удар разрушил часть конструкции, а некоторые находившиеся внутри люди погибли в результате столкновения и последовавшего затопления.

Разбившийся самолёт за три года до катастрофы

Все находившиеся на борту погибли. Спасательные работы осложнялись темнотой и тем, что самолёт упал в заболоченной местности. Поисковые мероприятия продолжились на следующий день.

Что могло привести к катастрофе

По имеющимся данным, ключевым фактором катастрофы стал отказ трёх из четырёх двигателей во время взлёта. В качестве возможной причины назывались проблемы с авиационным топливом, однако обстоятельства происшествия и точный механизм отказа двигателей описывались в источниках неодинаково.

Дополнительным фактором могла стать высокая взлётная масса самолёта. При недостаточной тяге это существенно ограничило возможности экипажа удержать воздушное судно в воздухе и безопасно завершить взлёт.

Точное количество людей на борту также вызывало вопросы: в отдельных публикациях приводились другие цифры. В качестве подтверждённого числа погибших обычно указываются 159 человек. Эти сведения приводятся в материале о катастрофе C-130 под Лагосом.

Крупнейшая катастрофа самолёта C-130 Hercules

Крушение под Лагосом считается самой смертоносной катастрофой с участием самолёта семейства C-130 Hercules. Трагедия унесла жизни военнослужащих и членов экипажа и стала одним из наиболее тяжёлых происшествий в истории военной авиации Нигерии.

Гибель большого числа военных привлекла внимание к вопросам технического состояния самолётов, контроля топлива и соблюдения требований безопасности при выполнении транспортных рейсов. Катастрофа также показала, насколько быстро отказ нескольких двигателей может привести к потере воздушного судна сразу после взлёта, когда у экипажа практически не остаётся времени для исправления ситуации.