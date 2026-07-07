Война за парковку: можно ли застолбить место во дворе?

С 1 июля 2026 года Типовые правила благоустройства прямо запрещают устанавливать во дворах цепочки, столбики, бетонные блоки и другие конструкции для резервирования парковочных мест.

Найти свободное место во дворе вечером - сложная задача, особенно в спальных районах, где машин стало гораздо больше, чем парковок. Поэтому некоторые жители ставят цепи, столбики и блокираторы, чтобы закрепить место за собой.

Законно ли это? Разбиралась вместе с юристом krisha.kz.

Можно ли закрепить место во дворе за своей машиной?

Нет. Даже если вы много лет паркуетесь на одном месте, оно не становится вашим.

Как объясняет юрист Аркадий Рубцов, дворовая территория предназначена для общего пользования. Все жители имеют на неё равные права, поэтому резервировать место под личный автомобиль нельзя.

Именно поэтому цепочки, столбики, блокираторы и другие самодельные ограждения незаконны.

Что грозит за блокиратор?

Обновлённые с 1 июля 2026 года Типовые правила благоустройства прямо запрещают устанавливать во дворах цепочки, столбики, бетонные блоки и другие конструкции для резервирования парковочных мест.

За такие действия участковый или сотрудник районного акимата могут привлечь к ответственности по статье 505 КоАП "Нарушение правил благоустройства".

Штраф в 2026 году - 20 МРП, или 86 500 тенге.

При этом парковаться возле дома правила не запрещают.

А если жильцы сами поделят двор?

Иногда соседи предлагают на общем собрании распределить парковочные места между квартирами или подъездами.

Но такое решение не имеет юридической силы.

По словам юриста, жители не могут распоряжаться отдельными участками дворовой территории. Все имеют равное право пользоваться парковкой возле дома.

Как убрать незаконное ограждение?

Если сосед перегородил место цепью или блокиратором, не стоит убирать его самостоятельно.

Подайте обращение через e-Otinish в департамент по управлению земельными ресурсами. Приложите фотографии и укажите адрес.

Если нарушение подтвердится, владельца обяжут убрать ограждение. Кроме того, за самовольное занятие земель общего пользования ему может грозить штраф в размере 75 МРП, или 324 375 тенге (ст. 136 КоАП "Нарушение права государственной собственности на землю").

Личное место - совсем другое дело

Исключение - если парковочное место находится в вашей собственности. Например, его купили вместе с квартирой в ЖК. В этом случае никто не имеет права занимать его без согласия владельца.

Если это произошло, сначала попробуйте договориться с нарушителем. Если не получилось, можно направить досудебную претензию, а затем обратиться в суд.

Полиция в таких случаях обычно не занимается эвакуацией автомобиля, поскольку такой спор считается гражданско-правовым. Если договориться не удалось, защищать свои права придётся в судебном порядке.

Выводы

Если место находится во дворе многоквартирного дома, оно не принадлежит конкретному жильцу.

Занимать его цепями, столбиками или блокираторами нельзя.

Если сосед самовольно огородил парковку, решать вопрос нужно через официальное обращение, а не своими силами.