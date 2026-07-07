Застройка таунхаусами возмутила жителей микрорайона в Уральске

Второго июля десятки жителей микрорайона Старый аэропорт собрались, чтобы рассказать о своих проблемах. Они выступили против застройки таунхаусами, а также пожаловались на частые отключения электроэнергии, отсутствие тротуаров и плохих дорог.

Светлана Оразбекова уже 15 лет живет в этом микрорайоне на улице Воинов-Интернационалистов. Но совсем недавно по соседству возвели двухэтажный таунхаус, что её в корне не устраивает.

- Хочу сказать, что я ни разу не видела застройщика. Когда я подходила на стройку, мне отвечали, что они просто строители. Звонила по номеру, указанному на баннере, но там отвечали, что это всего лишь "отдел продаж". Сегодня приехал якобы застройщик и заявил, что ему не нужно разрешение от соседей. После этого он обещал встретиться ещё раз, но мы так больше и не виделись. После возведения этого двухэтажного таунхауса в моем дворе совсем нет солнца. Теперь прямо в мой двор смотрят 16 окон. Мне неприятно, чувствуешь себя так, будто живешь под чьим-то постоянным наблюдением. Я считаю, что тем самым нарушаются мои конституционные права на частную жизнь. Не понимаю, как им вообще могли дать разрешение на строительство. У меня большие вопросы к городскому отделу архитектуры и ГАСКу, - отметила Светлана Оразбекова.

Светлана Оразбекова также добавила, что дом построили очень быстро, из-за чего она не успела вовремя среагировать и найти застройщика. На сегодняшний день ей сообщили, что все квартиры в новостройке уже распроданы.

По словам жительницы, при строительстве не были соблюдены необходимые нормы: застройщик должен был отступить три метра от высоковольтных столбов, однако у этого объекта, по её мнению, нет отступа даже на полтора метра. Кроме того, женщина считает, что именно после подключения таунхауса к местному трансформатору жители района стали периодически оставаться без электроэнергии почти на сутки.

В завершение она отметила, что возмущенные горожане уже направили коллективное обращение в акимат. Документ против подобной застройки в частном секторе подписали 43 человека.

- Кто вообще выдал разрешение на строительство таунхауса в этом месте? Его же построили вплотную к нашим домам! У нас и так дорог нет, а здесь по плану должен быть тротуар, а не стройка. Теперь целых 16 окон смотрят прямо к нам во двор. Это просто невыносимо. Элементарно, я не могу выйти к себе во двор в шортах - постоянно преследует ощущение, что за мной кто-то подглядывает. Я категорически против этого. Нашего мнения никто даже не спросил, у соседей никто разрешения не брал! - сказал еще один житель Ергалий Бекташев.

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Уральска Бекболат Губаев отметил, что они готовы рассмотреть этот вопрос индивидуально, детально изучить все документы и разобраться во всем.

- Пока могу сказать обобщенно: строительство таунхаусов и блокированных домов ведется согласно земельному акту и градостроительной документации. Делимость земельного участка определяется в соответствии со статьей 51 Земельного кодекса РК. Если участок является делимым и процедура проходит без изменения целевого назначения, а также без нарушения противопожарных, санитарных и экологических норм, то после раздела каждый новый участок становится самостоятельным. При этом учитываются СНиПы "Планировка и застройка районов жилищного строительства", которые предусматривают минимальный размер участка от 300 до 1000 квадратных метров. Также в нормах по блокированным домам прописано, что приквартирный земельный участок должен составлять не менее 60 квадратных метров. Если такая площадь имеется, участок может быть разделен. Что касается вопроса соседей по пожарной безопасности: визуально здесь соблюдено расстояние в три метра как от одного, так и от другого дома. Если же граждане считают, что их конституционные права нарушены, они вправе обратиться в суд в частном порядке, - пояснил Бекболат Губаев.

Шолпан Игизова также задалась вопросом о частых отключениях электроснабжения.

- У меня такой вопрос: почему по улице Воинов-Интернационалистов постоянно нет света, если идет дождь или дует ветер? Половина улицы со светом, половина - без электричества. Вы говорили, что трансформатор нам меняли. Что это за новый трансформатор, который постоянно ломается? Липовый поставили? В 10-м микрорайоне свет есть, а у нас нет. И электричество отключают на сутки, а у нас у всех отопление зависит от него! - сказала она.

Заместитель главного инженера горсети Азамат Жумабаев ответил, что 10 июня был пожар на трансформаторной подстанции. Неизвестно, отчего загорелось, возможно, попала гроза. В вечернее время ремонтная бригада не работает, поэтому выезжает аварийная бригада и просто обесточивает объект.

- Тогда, 10-го числа, всё отключилось, а 11 июня мы полностью занялись восстановлением. 15 июня обратился один из застройщиков - им нужно было заменить рубильник, поэтому нам снова пришлось обесточить линию. Сейчас вы запитаны через "Жулдыз", хотя раньше были подключены к другой подстанции. В мае действительно были отключения. Но более чем на сутки свет отключали только после пожарa. Бывают также отключения, не связанные конкретно с вашей подстанцией, но в таких случаях гасится вся сеть, - заключил он.

Между тем заместитель руководителя отдела ЖХК ПТ и АД Уральска Нуртлеу Шайдыгалиев сказал, что в городе есть проблема с тем, что 80% электросетей изношены.

- Отключения происходят не только в вашем районе. РЭК (Распределительная электросетевая компания) в курсе, в каких именно районах чаще всего отключается электричество. Мы признаем этот факт и будем работать в данном направлении. Я уже объяснял вам пути решения этой проблемы: вы можете пойти на прием к акиму города и поднять этот вопрос. Что касается таунхаусов: перед тем как начать строительство, застройщик обязан получить разрешения от всех эксплуатирующих организаций - по электроснабжению, газоснабжению и так далее. Именно они выдают технические условия и определяют точку подключения, - сказал представитель ЖКХ.

Нам удалось дозвониться до застройщика Нургельды Кобланова. Он прокомментировал строительство двухэтажного дома: