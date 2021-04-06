Вокзал и магазин «заминировал» мужчина в Актюбинской области

Телефонным террористом оказался 31-летний ранее судимый мужчина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 6 апреля в 3.24. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, на пульт оператора 102 поступил звонок с номера сотового телефона. Звонивший мужчина сообщил, что в Мугалжарском районе, в поселке Аккемир, на железнодорожном вокзале заложена бомба. Спустя несколько минут позвонил тот же человек и сообщил, что в одном из магазинов в поселке Жилянка тоже заложено взрывное устройство. – На места, указанные звонившим, н