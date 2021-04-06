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Социум

Вокзал и магазин «заминировал» мужчина в Актюбинской области

Телефонным террористом оказался 31-летний ранее судимый мужчина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 6 апреля в 3.24. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, на пульт оператора 102 поступил звонок с номера сотового телефона. Звонивший мужчина сообщил, что в Мугалжарском районе, в поселке Аккемир, на железнодорожном вокзале заложена бомба. Спустя несколько минут позвонил тот же человек и сообщил, что в одном из магазинов в поселке Жилянка тоже заложено взрывное устройство. – На места, указанные звонившим, н
Арайлым Усербаева
Вокзал и магазин «заминировал» мужчина в Актюбинской области
Телефонным террористом оказался 31-летний ранее судимый мужчина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Вокзал и магазин &quot;заминировал&quot; мужчина в Актюбинской области
Вокзал и магазин &quot;заминировал&quot; мужчина в Актюбинской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 6 апреля в 3.24. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, на пульт оператора 102 поступил звонок с номера сотового телефона. Звонивший мужчина сообщил, что в Мугалжарском районе, в поселке Аккемир, на железнодорожном вокзале заложена бомба. Спустя несколько минут позвонил тот же человек и сообщил, что в одном из магазинов в поселке Жилянка тоже заложено взрывное устройство. – На места, указанные звонившим, незамедлительно выехали оперативные службы. Саперами спецподразделения было проведено обследования объектов, взрывчатых предметов не обнаружено, также проведено обследование здания станции Аккемир Мугалжарского района, взрывчатых предметов так же не обнаружено. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и доставлен в состоянии алкогольного опьянения ранее судимый 31-летний уроженец Мугалжарского района. В качестве вещественного доказательства изъят сотовый телефон. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в полиции. По факту полицейские начали досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Напомним, это не первый подобный случай в этом году в Актюбинской области. В январе этого года в Актобе телефонные террористы несколько раз сообщали о заложенных бомбах в зданиях школ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
полиция бомба

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