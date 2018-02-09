Волонтеры помогли многодетной семье, проживающей на даче в Уральске

Волонтеры отвезли семье, в которой шестеро детей, продукты и вещи первой необходимости, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал волонтер Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ, они совместно с акиматом города нашли спонсоров, закупили продукты и отвезли их многодетной семье Екатерины СКВОРЦОВОЙ. - Деньгами нам помогли неравнодушные жители нашего города. На собранную сумму мы закупили крупы, питание для детей, памперсы, игрушки и все самое необходимое. Когда приехали к Кате, от радости она не смогла сдержать слез. Думаю, побольше нужно помогать таким семьям в трудной жизненной ситуации, - поясн