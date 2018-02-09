Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Волонтеры помогли многодетной семье, проживающей на даче в Уральске

Волонтеры отвезли семье, в которой шестеро детей, продукты и вещи первой необходимости, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал волонтер Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ, они совместно с акиматом города нашли спонсоров, закупили продукты и отвезли их многодетной семье Екатерины СКВОРЦОВОЙ. - Деньгами нам помогли неравнодушные жители нашего города. На собранную сумму мы закупили крупы, питание для детей, памперсы, игрушки и все самое необходимое. Когда приехали к Кате, от радости она не смогла сдержать слез. Думаю, побольше нужно помогать таким семьям в трудной жизненной ситуации, - поясн
Кристина Кобина
Волонтеры помогли многодетной семье, проживающей на даче в Уральске
Волонтеры отвезли семье, в которой шестеро детей, продукты и вещи первой необходимости, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал волонтер Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ, они совместно с акиматом города нашли спонсоров, закупили продукты и отвезли их многодетной семье Екатерины СКВОРЦОВОЙ. - Деньгами нам помогли неравнодушные жители нашего города. На собранную сумму мы закупили крупы, питание для детей, памперсы, игрушки и все самое необходимое. Когда приехали к Кате, от радости она не смогла сдержать слез. Думаю, побольше нужно помогать таким семьям в трудной жизненной ситуации, - пояснил Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ. Со слов Нургали, Екатерина рассказала им, что не может приехать в отдел занятости и социальных программ г. Уральск, чтобы оформить единовременную материнскую помощь. Волонтеры пообещали помочь ей найти транспорт, а также присмотреть за детьми в ее отсутствие. Напомним, 28-летняя Екатерина СКВОРЦОВА с мужем и 6 детьми проживает в маленьком домике дачного общества "Ягодка" в районе Третьего дачного поселка. Дом этот им не принадлежит. Друг семьи разрешил пожить им там некоторое время. По словам Екатерины, они живут на крохотное пособие и зарплату мужа в 70 тысяч тенге. Она стоит в очереди на жилье, однако когда она его получит - неизвестно.
Фото предоставлено волонтерами
Дети помощь волонтёры Екатерина Скворцова

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article