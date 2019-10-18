Волонтеры просят жителей Атырау не трогать бродячих собак с бирками

Защитники животных нефтяной столицы обратились к горожанам с просьбой не проявлять агрессию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Это касается того, кто убивает собак для ресторанов. Сейчас они находятся под наблюдением, - отметила в своем обращении лидер благотворительной группы «Доброе сердце» Венера Манасова. Она рассказала волонтер в группе Facebook, по городу бегают собаки с жёлтыми бирками, они привиты от бешенства. - Собаки все контактные, добрые, спокойные, все стерилизованы и кастрированы. Прошу не проявлять агрессию: не кричать на них и не