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Социум

Волонтеры просят жителей Атырау не трогать бродячих собак с бирками

Защитники животных нефтяной столицы обратились к горожанам с просьбой не проявлять агрессию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Это касается того, кто убивает собак для ресторанов. Сейчас они находятся под наблюдением, - отметила в своем обращении лидер благотворительной группы «Доброе сердце» Венера Манасова. Она рассказала волонтер в группе Facebook, по городу бегают собаки с жёлтыми бирками, они привиты от бешенства. - Собаки все контактные, добрые, спокойные, все стерилизованы и кастрированы. Прошу не проявлять агрессию: не кричать на них и не
gorod
Волонтеры просят жителей Атырау не трогать бродячих собак с бирками
Защитники животных нефтяной столицы обратились к горожанам с просьбой не проявлять агрессию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" - Это касается того, кто убивает собак для ресторанов. Сейчас они находятся под наблюдением, - отметила в своем обращении лидер благотворительной группы «Доброе сердце» Венера Манасова. Она рассказала волонтер в группе Facebook, по городу бегают собаки с жёлтыми бирками, они привиты от бешенства. - Собаки все контактные, добрые, спокойные, все стерилизованы и кастрированы. Прошу не проявлять агрессию: не кричать на них и не кидать в них камни, не трогать серьгу и не снимать с них ошейник. Но можно просто погладить и покормить, - высказалась Венера Манасова. Она напомнила, что в конце лета «Добрым сердцем» совместно с горакиматом был запущен пилотный проект по стерилизации бродячих животных. - Если у вас во дворах имеются собаки и кошки, и вам нужна наша помощь, по стерилизации и кастрации бездомных животных, прошу связаться с нашими волонтёрами. Венера попросила в соцсетях максимальный репост и предупредила: если кто-то тронет стерилизованных животных, будут отвечать по закону, так как «все документы на собак - у благотворительной группы, и отвечать будут в судебном порядке. Это касается того человека, кто убивает (собак - прим. автора) для корейских ресторанов. Сейчас они находятся под наблюдением», - отметила Венера. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
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