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Происшествия Социум

Волонтеры Уральска очистили арыки от снега

Водопропускные каналы и дворовые хозяйства в поселке Зачаганск были очищены 15 марта сотрудниками ОЧС службы пожаротушения города Уральск совместно с волонтерами молодежного крыла «Жас Отан», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото предоставлено ДЧС ЗКО Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, арычные сети и каналы были очищены в наиболее подверженных подтоплению местах в поселке Зачаганск. - Также была оказана помощь в очистке дворов ветеранам войны, труженикам тыла и одиноким пенсионерам. Всего в акции приняли участие свыше 100 волонтеров, - отметили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что на оф
Кристина Кобина
Волонтеры Уральска очистили арыки от снега
Водопропускные каналы и дворовые хозяйства в поселке Зачаганск были очищены 15 марта сотрудниками ОЧС службы пожаротушения города Уральск совместно с волонтерами молодежного крыла «Жас Отан», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото предоставлено ДЧС ЗКО Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, арычные сети и каналы были очищены в наиболее подверженных подтоплению местах в поселке Зачаганск. - Также была оказана помощь в очистке дворов ветеранам войны, труженикам тыла и одиноким пенсионерам. Всего в акции приняли участие свыше 100 волонтеров, - отметили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что на официальном сайте ДЧС ЗКО присутствует раздел «Как стать волонтером?», где каждый желающий может узнать, как стать волонтером органов гражданской защиты.

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