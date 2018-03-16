Волонтеры Уральска очистили арыки от снега

Водопропускные каналы и дворовые хозяйства в поселке Зачаганск были очищены 15 марта сотрудниками ОЧС службы пожаротушения города Уральск совместно с волонтерами молодежного крыла «Жас Отан», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото предоставлено ДЧС ЗКО Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, арычные сети и каналы были очищены в наиболее подверженных подтоплению местах в поселке Зачаганск. - Также была оказана помощь в очистке дворов ветеранам войны, труженикам тыла и одиноким пенсионерам. Всего в акции приняли участие свыше 100 волонтеров, - отметили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что на оф