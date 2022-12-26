Волонтёры курируют выпущенных из отлова собак в Алматы

Со следующего года во дворах могут появиться домики для бездомных животных. Фото Snegireva Julia в Facebook В начале декабря ветслужба начала выпускать на волю ранее отловленных животных. Они прошли кинологическое обследование на предмет агрессии и диагностику на наличие особо опасных заболеваний - чума, микроспория, трихофития. А после хвостиков стерилизовали, вакцинировали и отметили специальными бирками зелёного цвета. На улицах города сейчас живут более 70 выпущенных после необходимых процедур собак. Волонтёры неоднократно просили жителей подкармливать животных, чтобы они могли пережить хо