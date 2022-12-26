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Социум

Волонтёры курируют выпущенных из отлова собак в Алматы

Со следующего года во дворах могут появиться домики для бездомных животных. Фото Snegireva Julia в Facebook В начале декабря ветслужба начала выпускать на волю ранее отловленных животных. Они прошли кинологическое обследование на предмет агрессии и диагностику на наличие особо опасных заболеваний - чума, микроспория, трихофития. А после хвостиков стерилизовали, вакцинировали и отметили специальными бирками зелёного цвета. На улицах города сейчас живут более 70 выпущенных после необходимых процедур собак. Волонтёры неоднократно просили жителей подкармливать животных, чтобы они могли пережить хо
gorod
Волонтёры курируют выпущенных из отлова собак в Алматы
Со следующего года во дворах могут появиться домики для бездомных животных.
72 ранее отловленные собаки выпустили на волю в Алматы
72 ранее отловленные собаки выпустили на волю в Алматы
Фото Snegireva Julia в Facebook В начале декабря ветслужба начала выпускать на волю ранее отловленных животных. Они прошли кинологическое обследование на предмет агрессии и диагностику на наличие особо опасных заболеваний - чума, микроспория, трихофития. А после хвостиков стерилизовали, вакцинировали и отметили специальными бирками зелёного цвета. На улицах города сейчас живут более 70 выпущенных после необходимых процедур собак. Волонтёры неоднократно просили жителей подкармливать животных, чтобы они могли пережить холода. В городской ветеринарной службе в ответ на запрос сообщили, что с этим они помочь волонтёрам не могут - «выделение средств на корма законодательно не предусмотрено».
- Мониторинг за выпущенными из пункта временного содержания животными на добровольной основе в каждом районе города осуществляют кураторы из числа зоозащитных организаций. Координатором кураторов выпускаемых собак является руководитель общественного фонда Animal Security Наталья Сульжик, - говорится в ответе.
Также в ветслужбе отметили, что в январе 2023 года планируется проект по постройке домиков для кошек и будок для собак с кормушками. Акимат обещал предоставить «организационную поддержку».

Как помочь бездомным животным зимой - рекомендации зооволонтёров

  • Давайте тёплую пищу. Это могут быть согретые лепёшки с мясом или курицей. Можно залить сухой собачий корм тёплой водой.
  • Давайте тёплую воду.
  • Соорудите тёплое укрытие. Можно обмотать картонную коробку скотчем, внутри положить старые свитера или сено.
  • Не забывайте про птиц - крошки и остатки зерна можно бросать на землю, а не выбрасывать.
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Алматы собаки

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