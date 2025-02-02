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Происшествия Социум

«Вооруженных» пранкеров задержали в Астане

Организатора «розыгрыша» задержали.
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«Вооруженных» пранкеров задержали в Астане

В лифтах жилых домов они инсценировали конфликт, сопровождавшийся демонстрацией предмета, похожего на оружие. Это напугало случайных очевидцев.

В одном из видеороликов, распространенных в социальных сетях, гражданин Г. А. и его сообщник имитировали словесную перепалку, переходящую в физическое противостояние. В ходе постановочной сцены Г. А. достал предмет, имитирующий пистолет, и направил его в сторону находившихся в лифте людей, создавая у них ощущение реальной угрозы, – сообщили в полиции.

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Там добавили, что подобные действия могли привести к необратимым последствиям, включая панику, ухудшение самочувствия у граждан или агрессивную реакцию со стороны очевидцев.

По этому факту организатора «розыгрыша» задержали.

Ранее появилась информация, что камеры видеонаблюдения засняли продажу наркотиков в Уральске.

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