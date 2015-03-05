Вооруженный бритвой преступник напал на посла США в Южной Корее

Марк ЛиппертКадр телеканала YTN Посол США в Южной Корее Марк Липперт получил ранения в Сеуле в результате нападения вооруженного человека. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап». Инцидент произошел, когда Липперт направлялся на лекцию. По информации телеканала YTN, мужчина, вооруженный бритвой, набросился на посла с криками «Южная и Северная Кореи должна воссоединиться». Липперт был доставлен в ближайшую больницу. На телевизионных кадрах видна кровь на лице и запястьях посла. В то же время YTN отмечает, что травмы не угрожают его жизни. Преступник был задержан