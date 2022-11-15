Вооружённый мужчина ограбил микрофинансовую организацию в Атырау

Он забрал из кассы 208 тысяч тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошёл 12 ноября в 11:20. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, мужчина в маске вошёл в одну из микрофинансовых организаций, и угрожая кассиру пистолетом, присвоил 208 тысяч тенге. А после скрылся с места происшествия. Мужчину задержали в течение часа на одной из улиц города. 23-летнего подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. В отношении него начато досудебное расследование по статье 192 УК РК (разбой). Мы дорожим каждым нашим подписчико