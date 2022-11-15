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Социум

Вооружённый мужчина ограбил микрофинансовую организацию в Атырау

Он забрал из кассы 208 тысяч тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошёл 12 ноября в 11:20. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, мужчина в маске вошёл в одну из микрофинансовых организаций, и угрожая кассиру пистолетом, присвоил 208 тысяч тенге. А после скрылся с места происшествия. Мужчину задержали в течение часа на одной из улиц города. 23-летнего подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. В отношении него начато досудебное расследование по статье 192 УК РК (разбой). Мы дорожим каждым нашим подписчико
Арайлым Усербаева
Вооружённый мужчина ограбил микрофинансовую организацию в Атырау
Он забрал из кассы 208 тысяч тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Один погиб, двое ранены: перестрелка произошла в Атырау
Один погиб, двое ранены: перестрелка произошла в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошёл 12 ноября в 11:20. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, мужчина в маске вошёл в одну из микрофинансовых организаций, и угрожая кассиру пистолетом, присвоил 208 тысяч тенге. А после скрылся с места происшествия. Мужчину задержали в течение часа на одной из улиц города. 23-летнего подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. В отношении него начато досудебное расследование по статье 192 УК РК (разбой). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
полиция пистолет угроза

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