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Социум

Вопросы борьбы с коррупцией обсудили в акимате ЗКО

Участники круглого стола «Актуальные вопросы противодействия коррупции на современном этапе: взаимодействие государства и общества» обсудили методы по искоренению коррупции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мероприятие проходило с участием акима области Гали Искалиева, руководителей всех государственных органов, представителей политических партий, неправительственных организаций, бизнеса, а также лидеров республиканского общественного объединения «Жаңару» со всех регионов страны. Перед собравшимися выступили председатель «Общенационального движения против коррупции «Жанару» Оралбай
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Вопросы борьбы с коррупцией обсудили в акимате ЗКО
Участники круглого стола «Актуальные вопросы противодействия коррупции на современном этапе: взаимодействие государства и общества» обсудили методы по искоренению коррупции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мероприятие проходило с участием акима области Гали Искалиева, руководителей всех государственных органов, представителей политических партий, неправительственных организаций, бизнеса, а также лидеров республиканского общественного объединения «Жаңару» со всех регионов страны. Перед собравшимися выступили председатель «Общенационального движения против коррупции «Жанару» Оралбай Абдикаримов и аким области Гали Искалиев. В ходе заседания были обсуждены вопросы идеологического и профессионального аспектов формирования антикоррупционной культуры, правовые основы борьбы с коррупцией в Казахстане и зарубежный опыт. – По инициативе Первого Президента страны, Елбасы Нурсултана Назарбаева принята и реализуется Антикоррупционная стратегия до 2025 года. Как подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев, задача государства: бороться с коррупцией до полного ее искоренения». Для этого необходимо укрепление конструктивного партнерства государства с институтами гражданского общества. В связи с этим, Президент дал конкретные поручения, направленные на формирование в обществе нулевой терпимости к любым коррупционным деяниям. При этом следует отметить позитивную тенденцию применения зарубежного опыта, – отметил в своем выступлении Оралбай Абдикаримов. Несмотря на принимаемые меры по борьбе с коррупцией, в стране по-прежнему отмечаются факты кумовства и непотизма при кадровых назначениях, государственный заказ вместо конкурса на конкурентной основе по сути превратился в закуп из «одного источника», не снижается административный пресс на предпринимателей, бюджет у некоторых нечистоплотных людей превратился в источник личного обогащения, сказал он. Негативное воздействие коррупции распространяется на формирование политической элиты, избирательный процесс, деятельность органов власти и институтов гражданского общества. – Ежегодно в стране регистрируется более 2000 коррупционных преступлений. Привлекается к ответственности в среднем свыше 1000 лиц. Согласно данным Агентства по противодействию коррупции с начала года сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам возросла в 2 раза – с 9,9 до 21,2 млрд. тенге, из которых 95% или 20,2 млрд.тенге возмещены в доход государства (на 17% больше, чем в 2018 году). Как видите, аппетиты коррупционеров растут. В этом ключе, внедрение института публичности деклараций о доходах, имуществе и расходах руководителей от акимов районов и выше, а также ее доступность для граждан, на наш взгляд существенно снизит круг желающих погреть руки за государственный счет, – сказал Оралбай Абдыкаримов. Как стало известно, с начала года по Западно-Казахстанской области зарегистрировано 116 коррупционных правонарушений, из них 39 – с участием сотрудников местных исполнительных органов. Несмотря на то, что это на 41% ниже прошлогоднего показателя, это нельзя считать хорошим показателем. В регионе проводится определенная работа по недопущению коррупции и формированию высокой культуры государственной службы. К примеру, проект «Открытый акимат», реализуемый в ЗКО, стал площадкой для оказания качественных государственных услуг гражданам. Сегодня «Открытый акимат» работает в здании акимата г.Уральска, в Акжаикском, Бурлинском районах и районе Байтерек. Как отметил аким области, на сегодняшний день факты коррупционных правонарушений зачастую имеют место в сфере земельных, архитектурной и градостроительной деятельности, образования и медицины. В целях устранения указанных недостатков был автоматизирован ряд услуг по этим сферам. В соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана в 2019 году поставлена задача довести перевод государственных услуг в электронный формат до 80%. В настоящее время местными исполнительными органами оказано 193 государственных услуг, из них 128-в электронном виде (76%). До конца года планируется довести этот показатель до 80%. – Необходимо продолжить работу по передаче несвойственных государству функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям. Это позволит расширить участие граждан в процессе принятия решений, сократить государственные функции, развить саморегулирование и местное самоуправление, снизить расходы государства. Также нужно продолжить реализацию мер по улучшению условий работы госслужащих, созданию благоприятных условий труда, повышению уровня престижности государственной службы в обществе. В этих целях целесообразно усилить уровень социальной поддержки государственных служащих, в том числе по повышению оплаты труда для государственных служащих, – отметил аким области. Председатель общественного объединения «Жаңару» предложил создать фонд «Ағарту», чтобы улучшить просветительскую деятельность среди населения, в трудовых и учебных коллективах и населенных пунктах. Его деятельность будет направлена на правовое просвещение граждан, государственных служащих, формирование культуры неприятия коррупции в любых проявлениях. По итогам круглого стола были приняты рекомендации. В частности, участники круглого стола рекомендовали Парламенту РК ускорить сроки принятия внесенных законодательных актов, предусматривающих ответственность руководителей государственных органов и организаций за состояние дел по реализации антикоррупционной политики, включающих в себя внедрение института отставки за коррупционные преступления подчиненных, публичность и доступность сведений о доходах и расходах первых лиц, возобновления научной антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов, с передачей ее проведения неправительственному сектору и независимым экспертам. Министерству информации и общественного развития, Агентству по противодействию коррупции рекомендовано расширить перечень тем по просвещению, пропаганде и формированию антикоррупционного сознания населения, реализуемых через социальный заказ и грантовое финансирование общественных организаций. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
Коррупция

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