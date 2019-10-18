Вопросы борьбы с коррупцией обсудили в акимате ЗКО

Участники круглого стола «Актуальные вопросы противодействия коррупции на современном этапе: взаимодействие государства и общества» обсудили методы по искоренению коррупции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мероприятие проходило с участием акима области Гали Искалиева, руководителей всех государственных органов, представителей политических партий, неправительственных организаций, бизнеса, а также лидеров республиканского общественного объединения «Жаңару» со всех регионов страны. Перед собравшимися выступили председатель «Общенационального движения против коррупции «Жанару» Оралбай