Как было заявлено в ходе встречи, цифровизация позволяет сделать работу ЖКХ более прозрачной. Сейчас цифровизация в стране развивается очень стремительно. Западный регион является одним из примеров. Все новые сферы охватывает эта система. Сейчас очередь дошла до жилищно-коммунального хозяйства. Для обсуждения этого вопроса в Уральск прибыл председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Мархабат Жайымбетов. Во время встречи обсуждался вопрос установки приборов учета тепла с дистанционным регулированием. Именно они показывают хорошую эффективность. За пример взяли стандартную двухкомнатную квартиру площадью 42 квадратных метра. Если ранее владелец платил за тепло примерно 5 944 тенге в месяц, то после установки прибора учета оплата составит 4 143 тенге. За весь отопительный сезон можно сэкономить около 20%. Кроме этого, приборы учета снижают аварийность, помогают оперативно реагировать на неполадки в сетях, оптимизировать потери и предоставлять более качественные услуги. - Сами операторы и те, кто устанавливает эти приборы учета, заинтересованы в том, чтобы быстрее установить. Для населения выгодно тем, что это экономия семейного бюджета, я хотел бы чтобы в вашей области были хорошие результаты. Нужно доводить до населения, что это эффективно и выгодно, - сказал председатель правления комитета по делам строительства ЖКХ РК Мархабат ЖАЙЫМБЕТОВ. Кроме того, в городе ведется работа по установке «умных счетчиков» на воду и электричество. - В городе установлено 74 общедомовых прибора учета с дистанционной передачей данных. Сейчас предприятие «Батыс Су Арнасы» в режиме онлайн собирает данные. Также установлено 1845 электрических счетчиков с дистанционной передачей данных, - рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Рустем ЗАКАРИН. Помимо этого, за круглым столом была представлена единая информационная система интеллектуального управления многоквартирными домами E-SHANYRAQ. В ней будут храниться показания «умных счетчиков», жалобы и обращения жителей, информационные системы КСК и другое. Люди смогут контролировать исполнение заявок, голосовать по актуальным вопросам, а акимат сможет мониторить обращения граждан.