17 ноября в 13.00 прошло торжественное открытие спортплощадки во дворе Дворца школьников. На открытии присутствовали заместитель акима ЗКО Габидолла ОСПАНКУЛОВ, аким Уральска Мурат МУКАЕВ и представитель "Самрук Казына Траст" Каким ТОЛЕУШЕВ. На открытие собрались дети, посещающие кружки во Дворце школьников, педагоги и родители. Несмотря на довольно прохладную погоду, ребята с удовольствием ждали открытия площадки. По словам руководителя отдела строительства г. Уральска Мираса МУЛКАЯ, в 2017 году в Уральске было начато строительство 20 спортивных площадок. На 10 площадок деньги были выделены из местного бюджета, 7 спортплощадок построены по линии фонда "Самрук Казына Траст", 2 площадки построила федерация стритворкаута в Казахстане и 1 за счет акимата Зачаганска. - Также в этом году построено 5 спортплощадок, из них 3 в Уральске, и по одной в Круглоозерном и Зеленовском районе, - рассказал Мирас МУЛКАЙ. – Кроме этого, у нас в планах в 2019 году строительство 22 спортивных площадок. ПСД этих площадок была разработана отделом строительства города Уральск. Планируется, что деньги на них будут выделены из местного бюджета. Каким ТОЛЕУШЕВ, выступая перед собравшимися, отметил, что по всему Казахстану компания построила 41 спортивную площадку. - В ЗКО мы открыли 12 площадок. Мы надеемся, что люди будут вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, - заявил Каким ТОЛЕУШЕВ. Также перед собравшимися выступил аким Уральска. - Уважаемые дети и гости города. В преддверии праздников – Дня Первого Президента и Дня Независимости – у нас еще одно открытие спортивной площадки. Два года мы сотрудничаем с этой компанией. За все время в городе было открыто 25 многофункциональных спортивных площадок. Из них 12 построила "Самрук Казына Траст". Это дает возможность детям и взрослым заниматься спортом. Хочу поблагодарить меценатов за подарок в преддверии праздника, - сказал Мурат МУКАЕВ. Кроме того, были открыты еще две спортивные площадки - на новой площади и по улице Матросова.