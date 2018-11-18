Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что за время проведения ОПМ из 8457 зарегистрированных владельцев огнестрельного оружия были проверены по месту жительства 5119, что составило 60,5%. - За этот период всего выявлено 111 административных правонарушений. Из них хранение и ношение незарегистрированного оружия - 18, нарушение правил хранения и ношения оружия - 80, нарушение перерегистрации оружия - 13, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Всего за время ОПМ из незаконного оборота изъято 17 единиц незарегистрированного оружия, в том числе гладкоствольного - 13, газового - 2, травматического -2, 4 патрона к гладкоствольному оружию и 15 единиц холодного оружия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.