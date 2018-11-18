Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске возможен дождь со снегом. Днем будет +3, ночью до -10. В Атырау переменная облачность, днем 5 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до -7. В Актобе днем температура воздуха составит +1, ночью до 11 градусов мороза. В Актау днем ожидается до 9 градусов выше нуля, ночью 2 градуса тепла. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.