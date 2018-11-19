Даже самую маленькую кухню можно сделать комфортной. В это сложно поверить тем, кто знаком с ситуацией, при которой дверь открытого холодильника почти упирается в стоящий напротив стол. И все же, если чтобы  пересечь вашу кухню требуется всего пара шагов, отчаиваться не стоит. Рациональное использование пространства в сочетании с прочими дизайнерскими хитростями творят чудеса.

Наличие отражающих поверхностей

Для маленькой кухни глянец и стекло станут настоящей находкой. Блеск плитки, ламинированная поверхность кухонного гарнитура, присутствие в декоре металлических и зеркальных деталей здесь просто необходимы. За счет отражающих поверхностей помещение кухни визуально увеличивается.

 Использование углов и зоны подоконника

Не стоит пренебрегать углами. Здесь легко разместить стол или мойку. Также можно дополнить пространство открытыми подвесными полками или шкафчиками. Использовать в некоторых случаях можно даже подоконник. При этом стоит позаботиться о наличии доступа к радиаторам.

Цветовая гамма

Ошибочно полагать, что на маленькой кухне уместны только нейтральные цвета.  В некоторых случаях светлые оттенки синего и зеленого даже предпочтительнее. Эти цвета способны визуально расширять пространство как сами по себе, так и в сочетании с белым или бежевым.

 «Умная» мебель

Отсутствие нагромождений дарит ощущение простора. Вот почему на небольшой кухне раскладная или выдвижная мебель станет настоящей находкой. Кроме того, возможность убрать на время бездействия обеденную группу в целом или ее отдельные элементы позволит свободнее перемещаться.    

Удобное освещение

В идеале дополнительные светильники должны присутствовать в районе рабочей стены. Присутствие точечного освещения на маленькой кухне также не окажется лишним. Такой дизайнерский шаг уместен даже при очень хороших естественных источниках света.

Эргономичность превыше всего

Свое место должно быть здесь не только у техники, но и у каждого отдельно взятого предмета. Наличие рейлингов или дополнительных планок для кухонной утвари и использование пространства под потолком окажутся кстати. Вверх в таком случае легко спрятать то, что используется реже, а внизу разместить вещи, постоянно находящиеся в обиходе.

Чем проще, тем лучше

Отдайте предпочтение простым геометрическим формам. Четкие линии приветствуются не только в мебели, но также при отделке стен и пола. Еще один секрет — монохромность. В дизайне должно присутствовать не более трех цветов, но лучше обойтись двумя.