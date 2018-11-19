Иллюстративное фото www.time.kz Сотрудниками службы экономических расследований ДГД по Атырауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было выявлено незаконное казино. Местная жительница без каких-либо соответствующих разрешительных документов организовала незаконный игорный бизнес в кафе «Рахат», расположенном в микрорайоне «Алмагуль». По данному факту СЭР ДГД Атырауской области проведено досудебное расследование по ст. 307 ч. 2 п. 3 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса". В ходе следствия у предприимчивой гражданки были изъяты 15 единиц компьютерного оборудования. - Приговором Атырауского городского суда №2 местная жительница признана виновной в совершении уголовного правонарушения, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 два года, с установлением пробационного контроля сроком на два года, - рассказали в СЭР ДГД по Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.