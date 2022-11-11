Восемь человек осудили в Атырауской области за зверское убийство

Убийство произошло восьмого августа прошлого года, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Областной специализированный межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении восьми обвиняемых в убийстве. Из материалов дела следует, что шестого августа прошлого года в Индерском районе потерпевший избил подсудимого. Через два дня тот вернулся к нему и предложил поговорить за пределами посёлка, второй согласился. Как выяснилось, подсудимый приехал на встречу не один, а со своими друзьями, которые в итоге избили его до смерти. Трое избивали железной трубой по рукам, ногам и