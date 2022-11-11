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Происшествия Социум

Восемь человек осудили в Атырауской области за зверское убийство

Убийство произошло восьмого августа прошлого года, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Областной специализированный межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении восьми обвиняемых в убийстве. Из материалов дела следует, что шестого августа прошлого года в Индерском районе потерпевший избил подсудимого. Через два дня тот вернулся к нему и предложил поговорить за пределами посёлка, второй согласился. Как выяснилось, подсудимый приехал на встречу не один, а со своими друзьями, которые в итоге избили его до смерти. Трое избивали железной трубой по рукам, ногам и
Кристина Кобина
Восемь человек осудили в Атырауской области за зверское убийство
Убийство произошло восьмого августа прошлого года, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Житель Уральска до смерти забил незнакомца
Житель Уральска до смерти забил незнакомца
Иллюстративное фото из архива "МГ" Областной специализированный межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении восьми обвиняемых в убийстве.  Из материалов дела следует, что шестого августа прошлого года в Индерском районе потерпевший избил подсудимого. Через два дня тот вернулся к нему и предложил поговорить за пределами посёлка, второй согласился. Как выяснилось, подсудимый приехал на встречу не один, а со своими друзьями, которые в итоге избили его до смерти. Трое избивали железной трубой по рукам, ногам и голове. От полученных травм потерпевший скончался в тот же день по дороге в больницу. В суде вину подсудимых полностью доказали. Вину они признали частично. Сторона защиты просила переквалифицировать их действия по статье за преступление категории небольшой тяжести. Суд приговорил подсудимых, которые избивали потерпевшего трубой, к 15 годам лишения свободы. Остальным назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. С осужденных в пользу потерпевшей взыскана компенсация за моральный вред в размере 37 миллионов тенге. Приговор суда не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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