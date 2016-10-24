Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя директора по лечебной работе областного наркологического диспансера Рашида КУЖАЕВА, количество алкоголезависимых людей в нашей области по сравнению с прошлым годом заметно снизилось. - В 2015 году в ЗКО насчитывалось 4512 человек, а в 2016 году - 4437, из них 8 человек - это дети до 17 лет. Сотрудниками областного наркотического диспансера неоднократно проводились санитарно-профилактические работы с населением. Большое внимание мы стараемся уделять нашей молодежи. Очень жаль, что люди неохотно идут на лечение, приходится проводить беседы, идти на крайние меры. К нам за помощью обращаются только в запущенных случаях или при больших проблемах со здоровьем. Радует то, что показатель алкозависимых с каждым годом постепенно снижается, - сообщил заместитель директора по лечебной работе областного наркодиспансера Рашид КУЖАЕВ. Как сообщили в пресс-службы ДВД ЗКО, больше половины преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. На учете в ОВД состоят 1805 алкоголиков и 651 наркоманов. Одной из действенных мер профилактики пьяной преступности является направление больных алкоголизмом на принудительное лечение в наркологические организации. В Уральске стартовал месячник по борьбе с алкоголизмом. Жителям города расскажут о негативном воздействии алкоголя на организм, формировании ответственного отношения к своему здоровью у детей, подростков и молодежи. - Проблема алкогольной зависимости всегда является главной для нас. Сегодня, к сожалению, даже дети начинают употреблять алкоголь уже в раннем возрасте. И начинается это все с безобидных, казалось бы, на первый взгляд энергетиков и бутылки безалкогольного пива. Большая санитарно-профилактическая работа должна быть проведена не только специалистами, но и родителями. Несмотря на ряд законодательных мер, направленных на профилактику пьянства и алкоголизма, не всегда можно добиться желаемых результатов, - рассказала заведующий по профилактической части областного наркологического диспансера Лидия ЖУРАВЛЕВА.