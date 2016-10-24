28 октября в Казахстане отметят национальный день отказа от употребления алкоголя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя директора по лечебной работе областного наркологического диспансера Рашида КУЖАЕВА, количество алкоголезависимых людей в нашей области по сравнению с прошлым годом заметно снизилось. - В 2015 году в ЗКО насчитывалось 4512 человек, а в 2016 году - 4437, из них 8 человек - это дети до 17 лет. Сотрудниками областного наркотического диспансера неоднократно проводились санитарно-профилактические работы с населением. Большое внимание мы стараемся уделять нашей молодежи. Очень жаль, что люди неохотно идут на лечение, приходится проводить беседы, идти на крайние меры. К нам за помощью обращаются только в запущенных случаях или при больших проблемах со здоровьем. Радует то, что показатель алкозависимых с каждым годом  постепенно снижается, - сообщил заместитель директора по лечебной работе областного наркодиспансера Рашид КУЖАЕВ. Как сообщили в пресс-службы ДВД ЗКО, больше половины преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. На учете в ОВД состоят 1805 алкоголиков и 651 наркоманов. Одной из действенных мер профилактики пьяной преступности является направление больных алкоголизмом на принудительное лечение в наркологические организации. В Уральске стартовал месячник по борьбе с алкоголизмом. Жителям города расскажут о негативном воздействии алкоголя на организм, формировании ответственного отношения к своему здоровью у детей, подростков и молодежи. - Проблема алкогольной зависимости всегда является главной для нас. Сегодня, к сожалению, даже дети начинают употреблять алкоголь уже в раннем возрасте. И начинается это все с безобидных, казалось бы, на первый взгляд энергетиков и бутылки безалкогольного пива. Большая санитарно-профилактическая работа должна быть проведена не только специалистами, но и родителями. Несмотря на ряд законодательных мер, направленных на профилактику пьянства и алкоголизма, не всегда можно добиться желаемых результатов, - рассказала заведующий по профилактической части областного наркологического диспансера Лидия ЖУРАВЛЕВА. Юлия ЧУЖОВА