Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области установлено, что Камбар Темиров на системной основе получал взятки от подчиненных за назначение на должность и общее покровительство по службе. В частности, взятку размером в 100 тысяч тенге Камбар Темиров получил за назначение на должность руководителя Исатайского районного отделения, еще 50 тысяч тенге - за должность главного специалиста Индерского районного отделения. Кроме того, за внеочердное предоставление земельного участка под ИЖС в г.Атырау чиновник получил взятку в виде материальных ценностей на общую сумму более 670 000 тенге. - В настоящее время господин Темиров Камбар Андиржанович задержан и водворен в ИВС УВД г.Атырау, проводится досудебное расследование, – говорится в сообщении Антикоррупционной службы Национального бюро по противодействию коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.