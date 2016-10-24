Кумыс ГАЛИЕВА 80-летняя Кумыс ГАЛИЕВА уже не первый раз уходит из дома. Женщина полтора года страдает атеросклерозом головного мозга. По словам родных, Кумыс ГАЛИЕВУ ищут полицейские и сами родственники, но пока поиски результатов не дали. Напомним, женщина ушла из дома 14 октября примерно в 9 часов утра и не вернулась. Была одета в темно-синий (фиолетовый) кардиган, шаль темно-серого цвета, тапочки белого цвета. Родные бабушки просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, либо видел ее, позвонить по следующим номерам: 8747 252 69 05, 8707 813 7968, 8705 571 4312, 8701 333 0403, 8776 333 0403.