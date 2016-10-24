Пятидесятилетняя Нина Кузяткина – инвалид 2 группы с врожденным диагнозом ДЦП. Ее избраннику Кенжебаю Муртову 57 лет, он также является инвалидом второй группы. Четыре года назад мужчина перенес инсульт. Сыграть свадьбу решили без излишеств: накрыли стол для проживающих интерната, позвали друзей и знакомых. - В Нине меня привлекли такие качества как доброжелательность, простота и искренность, она очень хороший человек, мы отлично понимаем друг друга, - рассказал новоиспеченный жених Кенжебай Муратов. Оформить отношения законно молодожены пока не могут. Более 20 лет Кенжебай не может получить копию свидетельства о разводе от своей прежней жены, которая в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге. Съездить туда самому человеку с ограниченными возможностями, находящемуся на полном попечении государства, проблематично. У Кенжебая есть взрослый сын от первого брака, но, к сожалению, парень не желает поддерживать отношения с родным отцом. Помочь с решением проблемы пообещало руководство учреждения, но прежде, пара должна пройти испытательный срок. - Мы дали молодоженам испытательный срок, чтобы те смогли проверить свои чувства. Их отношения длятся уже полгода, и вот недавно они решили скрепить свой союз гражданским браком. Нина и Кенжебай должны узнать друг друга поближе, присмотреться, притереться, уже потом оформлять свои отношения. Нужно помнить, что это необычные люди, с ограниченными возможностями, - рассказала директор ГУ "Атырауский областной дом-интернат для престарелых и инвалидов" Килымкас Кузембаева. Молодоженам руководство учреждения предоставило отдельную комнату, в которой они могут жить как полноценная семья. Досуг новоиспеченной пары скрашивают прогулки по городу, а также походы в кино и театр. Большего себе позволить Нина и Кенжебай пока не могут.