Иллюстративное фото с сайта www.bkenergo.ru в ТОО "Батыс су арнасы" сообщили, что подачу воды отключат в 4, 5, 6, 7 и 9 микрорайонах. Также давление воды будет снижено в центре города и в поселке Деркул. - Отключение подачи воды связано с заменой запорной арматуры на станции пятого подъема, - пояснили в ТОО "Батыс су арнасы". - Работы будут проходить с 16 часов до 18.00