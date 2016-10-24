Мужчина утонул 16 октября в реке Солянка Теректинского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Ерлана АСАНОВА, брата погибшего мужчины, тело ищут спасатели уже больше недели, но пока безрезультатно. - 16 октября мой брат вместе с другом пошли на рыбалку. Из-за ветра волна перевернула резиновую лодку, и они стали тонуть. Рядом плавали еще рыбаки, которые успели спасти друга, а до моего брата оставалось доплыть около семи метров, но они не успели, и он утонул. Сейчас мы ищем дайвингистов и людей, у которых есть дрон, чтобы сверху осмотреть всю местность, вдруг тело на берег выбросило. На берегах реки густо растет камыш, и спасателям сложно искать там, - рассказал Ерлан АСАНОВ. - Сегодня еще две группы спасателей должны приехать на поиски. Если у вас есть возможность помочь родным найти тело утонувшего рыбака, просьба позвонить по телефону: 8 705 565 91 02.