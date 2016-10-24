Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Ерлана АСАНОВА, брата погибшего мужчины, тело ищут спасатели уже больше недели, но пока безрезультатно. - 16 октября мой брат вместе с другом пошли на рыбалку. Из-за ветра волна перевернула резиновую лодку, и они стали тонуть. Рядом плавали еще рыбаки, которые успели спасти друга, а до моего брата оставалось доплыть около семи метров, но они не успели, и он утонул. Сейчас мы ищем дайвингистов и людей, у которых есть дрон, чтобы сверху осмотреть всю местность, вдруг тело на берег выбросило. На берегах реки густо растет камыш, и спасателям сложно искать там, - рассказал Ерлан АСАНОВ. - Сегодня еще две группы спасателей должны приехать на поиски. Если у вас есть возможность помочь родным найти тело утонувшего рыбака, просьба позвонить по телефону: 8 705 565 91 02.