Kcell продолжает расширять возможности для своих абонентов и предоставляет безлимитный интернет-трафик в сети 4G для всех подписчиков тарифных планов линейки «Престиж», безлимитный доступ на развлекательных сервисах к прослушиванию и скачиванию музыки на «activ music», а также чтению и скачиванию книг на «Bookmate от activ».   Безлимитный 4G В период с 21 октября по 31 декабря 2016 года абоненты Kcell получают возможность пользоваться безлимитным интернетом в сети 4G на линейке тарифных планов «Престиж». - С момента появления первых пилотных зон 4G и особенно после коммерческого запуска в нашей сети четвертого поколения зарегистрировано уже более 1,4 миллионов уникальных LTE- пользователей. Мы активно строим сеть 4G, которая в настоящий момент доступна уже в 13 городах Казахстана, фокусируясь на дальнейшем расширении покрытия внутри этих городов. И сегодня мы рады предложить нашим абонентам Kcell расширить свои возможности в интернет пространстве с помощью безлимитного интернет-трафика в сети 4G. Уверен, это в полной мере отвечает растущим потребностям наших абонентов в больших объемах передачи данных, - отметил главный исполнительный директор АО «Кселл» Арти Отс. Также с 21 октября абоненты тарифного плана «Престиж 2» получают доступ к сервису «activ TV» без абонентской платы за подписку на 30 популярных казахстанских и международных телеканалов в пакете «Стартовый». Подробности условий предоставления по ссылке: https://www.kcell.kz/ru/product/prestige
Теперь список развлекательных сервисов, доступных абонентам тарифной линейки «Престиж», выглядит следующим образом: «Престиж 2» - «activ TV» (Стартовый пакет), «activ music», «Bookmate от activ»; «Престиж 3» – «activ TV» (Стартовый пакет), «activ music», «Bookmate от activ»; «Престиж 5» - «activ TV» (Стартовый пакет), «activ music», «Bookmate от activ»; «Престиж 7» – «activ TV» (Оптимальный пакет), «activ music», «Bookmate от activ»; «Престиж 9» - «activ TV» (Оптимальный пакет), «activ music», «Bookmate от activ».
При этом трафик, необходимый для прослушивания или скачивания музыки на сервисе «activ music», а также для чтения и скачивания книг на сервисе «Bookmate от activ» не тарифицируется и доступ предоставляется безлимитно вне зависимости от используемой абонентом технологии, при условии списания абонентской платы по тарифному плану. Стоит отметить, что даже при полном исчерпании объема мобильного интернета на вышеуказанных тарифных планах, абонент сможет и дальше пользоваться развлекательными сервисами «activ music», «Bookmate от activ», а также слушать песни в режиме онлайн и скачивать их в приложение. В рамках сервиса «activ TV» нетарифицируемый объем мобильного интернет-трафика составляет до 5 ГБ в месяц. Подробности акций можно узнать на сайте www.kcell.kz. Получить информацию и переключиться на линейку тарифных планов «Престиж» можно через *166*1#. Лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. На правах рекламы.