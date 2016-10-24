фото с сайта tengrinews.kz Как разъяснили адвокаты остальных пятерых подсудимых, к теракту в Алматы данные люди никакого отношения не имеют. "Мой подзащитный - Кусаинов Ербол Алипбаевич - к этому теракту, который совершил Кулекбаев Руслан, вообще никакого отношения не имеет. О его преступных планах, об убийстве людей - он не знал. Кулекбаев Руслан один совершал все. Другие подсудимые к теракту вообще никакого отношения не имеют", - разъяснил адвокат Шамен Жайылканов. По данным адвоката, его подзащитного - Ербола Кусаинова - обвиняют в краже, разбое, которое произошло в ноябре 2015 года, которое, по версии следствия, было совершено совместно с Русланом Кулекбаевым. "Мы не имеем права им отказать, мы всех защищаем. Если перед нами преступник, убийца, наркоман, потерпевший - всех мы должны защищать. Нас, всех адвокатов, назначает государство, и мы не имеем право ни юридически, ни морально отказать в защите", - сказал адвокат Жайылканов. Ранее в прокуратуре Алматы проинформировали, что вместе с Кулекбаевым перед судом предстали еще пять человек - подельники стрелка. "Вместе с Кулекбаевым Р. преданы суду Лю Р., Сапарбеков Ж., Асембекулы Д., Кусайнов Е., Әбдімомын Н., которые обвиняются в незаконном хранении, ношении, приобретении, а также в изготовлении огнестрельного оружия и совершении разбойного нападения на предпринимателя М. совместно с Кулекбаевым Р. (п.2 ч.4 ст.192 УК)", - проинформировали в прокуратуре. Следственной группой проведено 57 судебных экспертиз и исследований, допрошено более 200 свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств произошедшего. Объем материалов дела составил порядка 60 томов. Отметим, что в Алматы стартовало главное судебное разбирательство по делу об июльском теракте. Процесс пройдет в открытом режиме в здании СИЗО. Руслан Кулекбаев обвиняется в совершении террористического акта, повлекшего смерть восьми сотрудников правоохранительных и специальных органов, двух мирных граждан, а также в покушении на убийство трех граждан. Кроме него на скамье подсудимых находятся еще пять человек. Напомним, Руслан Кулекбаев в июле 2016 года совершил нападение на здание Алмалинского РУВД. По информации правоохранительных органов, перестрелка происходила как минимум в трех местах: в здании Алмалинского районного управления внутренних дел на Карасай батыра - Досмухамедова, возле здания Департамента КНБ на Абая - Байзакова и на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана. В результате перестрелки погибли несколько сотрудников правоохранительных органов, а также пограничник и пенсионер МВД.