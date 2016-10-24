Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники МПС ДВД ЗКО провели акцию "Приемная на дороге" около поселка Большой Чаган, где наградили лучшего водителя. По словам инспектора МПС ДВД ЗКО Гаухар КАРАМЕНОВОЙ, село Большой Чаган выбрано для проведения данной акции, потому что оно прилегает к трассе республиканского значения Уральск-Атырау. - С начала года на этой трассе было зарегистрировано 27 ДТП, в которых погибли 12 человек и 33 получили ранения различной степени тяжести, - пояснила Гаухар КАРАМЕНОВА. Как рассказал награжденный водитель Ильяс БЕКЕШЕВ, за последние пять лет он не нарушил ни одного правила ПДД. - Сегодня за то, что я не нарушаю правила дорожного движения меня наградили кубком "Лучший водитель". Хочу посоветовать всем автолюбителям следовать моему примеру. Ведь ваша жизнь и жизнь пешеходов зависит от водителей, - отметил Ильяс БЕКЕШЕВ. Во время акции провели анонимное анкетирование водителей, в нем приняли участие более 150 человек. Анкетирование проводилось с целью определения состояния правопорядка на дорогах, а также для улучшения работы сотрудников ОВД. В завершении мероприятия сотрудники ДВД ЗКО сдали кровь для пострадавших в ДТП и призвали всех становиться донорами.