Аким Актюбинской области потребовал удешевить проект возведения надземного перехода, сообщает «Актобе Таймс». Планируемый мост. Фото "Актобе Таймс" Планируемый мост. Фото "Актобе Таймс" Глава региона назвал чрезвычайно высокой стоимость моста, который планируют построить возле 25-этажек «Актобе Ажары». - Вот вы мне все время говорите, что пешеходный мост будет стоить не менее 120-140 миллионов, – возмутился Бердыбек Сапарбаев на градостроительном совете, обращаясь к чиновникам. - Вы его уже год проектируете. А в Таразе такой мост построили всего за 32 миллиона. Об этом в «Казправде» написано. У вас что – конструкция золотая, что ли? Чиновники от архитектуры поспешили заверить акима, что немалая часть из 140 миллионов пойдет на перенос коммуникационных сетей. После чего аким потребовал работать быстрее и беречь получаемые деньги. Напомним, в апреле 2016 года городские власти сообщили, что в Актобе намечено строительство трех надземных переходов - возле 25-этажек «Актобе Ажары», близ остановки «ДСК» и магазина «Балдырган».