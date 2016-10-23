Планируемый мост. Фото "Актобе Таймс" Глава региона назвал чрезвычайно высокой стоимость моста, который планируют построить возле 25-этажек «Актобе Ажары». - Вот вы мне все время говорите, что пешеходный мост будет стоить не менее 120-140 миллионов, – возмутился Бердыбек Сапарбаев на градостроительном совете, обращаясь к чиновникам. - Вы его уже год проектируете. А в Таразе такой мост построили всего за 32 миллиона. Об этом в «Казправде» написано. У вас что – конструкция золотая, что ли? Чиновники от архитектуры поспешили заверить акима, что немалая часть из 140 миллионов пойдет на перенос коммуникационных сетей. После чего аким потребовал работать быстрее и беречь получаемые деньги. Напомним, в апреле 2016 года городские власти сообщили, что в Актобе намечено строительство трех надземных переходов - возле 25-этажек «Актобе Ажары», близ остановки «ДСК» и магазина «Балдырган».