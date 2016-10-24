Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru - За девять месяцев 2016 года в Мангистау умерли 154 ребенка, 146 из них – дети до одного года жизни. Из них 95 скончались в родильном доме, 42 ребенка – в детских больницах, девять детей умерли дома. Повышение уровня младенческой и детской смертности отмечается в Актау, Тупкараганском и Бейнеуском районах. В родильных отделениях центральных районных больниц коэффициент младенческой смертности составил 13%. В родильных домах второго уровня – 7%, в перинатальном центре области – 80%. Проверка, проведенная управлением здравоохранения, показала, что увеличение летальных случаев в Бейнеуском, Тупкараганском и Каракиянском районах связано с несвоевременной постановкой на учет беременных, с неполным проведением обследований, с преждевременными родами и нарушениями порядка госпитализации детей в больницы, - рассказалаПо словам Марал КАДЫР, в 70% случаев дети умирали в течение первых 28 дней после рождения. - По причине врожденного порока развития с начала 2016 года умерли 18 детей. Семь детей скончались из-за заболевания органов дыхания и несчастных случаев. Четыре ребенка умерли дома, причину установить не удалось, судебно-медицинская экспертиза не проводилась, - рассказала руководитель управления. Между тем, самый высокий показатель смертности среди детей отмечен в Кызылординской области.