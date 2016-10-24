Как сообщили в колонии, если еще в августе нынешнего года в сотрудничестве с осужденными режимного учреждения 170/3 работал всего один предприниматель, то на сегодняшний день их уже пять. Чтобы создать дополнительные рабочие места для осужденных, режимные учреждения активно привлекают малый и средний бизнес. В РУ- 170/3 только в этом году были открыты производства по изготовлению пластиковых окон, сувениров, по пошиву одежды и постельного белья. В очередной день открытых дверей сотрудники колонии пригласили предпринимателей, чтобы на деле показать, насколько выгодно открывать свой бизнес в местах лишения свободы. - Мы приглашаем предпринимателей нашей области к сотрудничеству с режимными учреждениями, потому что здесь есть все возможности. Плюс - это бесплатная охрана, рабочая сила, зарплата рабочих здесь гораздо ниже, к тому же помещения предоставляются совершенно бесплатно, - сообщил. Открыв на территории учреждения какое-либо предприятие, бизнесмен не только получит выгоду, но и даст возможность осужденным зарабатывать деньги, чтобы погашать сумму ущерба по приговору суда, или помогать своим родственникам. - Здесь очень много талантливых людей, умельцев, которые своими руками делают хорошие изделия. К тому же ручная работа всегда ценилась и ценится. Мы хотим добиться того, чтобы нашу продукцию брали, ценили и поступали хорошие заказы. Для осужденных это возможность заниматься любимым делом и получать зарплату. Они работают с 9 до 18 часов, один час у них дается на обед, работают 5 дней в неделю, - рассказалНа сегодняшний день пять предпринимателей обеспечили работой уже порядка ста осужденных. Сотрудники колонии и управления предпринимательства надеются, что в будущем количество рабочих мест в исправительных учреждениях будет увеличиваться. А местные предприниматели убеждены, бизнес в колонии – это выгодное дело, как для них, так и для осуждённых.