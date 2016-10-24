Амангельды Бейсембаева обвинили пособничестве, лжепредпринимательстве, участии в организованной группировке и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает informburo.kz.
Фото с сайта informburo.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы проходят предварительные слушания по делу экс-руководителя департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по городу Алматы Амирхана Аманбаева.
Вместе с экс-главой финпола на скамье подсудимых 36 человек, среди которых осуждённый по делу «ЭКСПО» Сергей Ильин,
экс-начальник управления государственных доходов по Медеускому району Алматы Ельдос Жексембинов
, экс-председатель правления АО «Индустриальный банк Казахстана» Нурлан Шаукеров
, директор карагандинского автосервиса ТОО «ВАЗ-Интерсервис KZ» Андрей Зубаре
в, экс-заместитель начальника ДБЭКП по Алматы, полковник финансовой полиции Муратбек Казыбае
в, экс-замначальника алматинского ДБЭКП полковник Канат Артыкбаев
, экс-заместитель прокурора Уральска Амангельды Бейсембаев
, завхоз ДБЭКП по Алматы Рашид Есенжанов
, начальник отдела по борьбе с лжепредпринимательством ДБЭКП по Алматы Данияр Абдиев
, сотрудник ДБЭКП Тимур Ракысбаев.
Подсудимый Сергей Ильин попросил судью Кеншилика Абдельдинова вернуть дело на дорасследование.
— Обвинительный акт составлен так, я не знаю, умышленно или случайно, чтобы нас ввести в заблуждение. В экономической части ничего не понятно. Написано, что происходили сделки по закупке материалов, услуг у сторонних организаций, больших заводов. Написано так, что из этого ничего не понятно. Там написана откровенная ложь. Моя очная ставка с Такиевым: в обвинительном акте говорится, что я отказался от показаний, хотя тут я подтвердил показания. Меня следователь допросил дополнительно в присутствии адвокатов, — сказал он.
Также Сергей Ильин рассказал суду об условиях содержания в следственном изоляторе.
— Я хочу от себя добавить, что амбулаторное лечение вообще не проводилось. Я находился в следственном изоляторе КНБ, ко мне никто не приходил — ни врачи, ни специалисты. В деле написано, что я возмущался условиями содержания. Я возмущался, что меня держали в изоляторе, где содержали Челаха. Мрачная, отдельная комната. Я отковырял подслушивающее устройство, оно замкнуло и больше меня не записывало, — отметил он.
Адвокаты других подсудимых поддержали ходатайство Ильина. Однако сторона обвинения попросила суд отказать в его удовлетворении.
Адвокат Аманбаева Ермек Бектасов заявил о нарушениях со стороны органа уголовного преследования.
— По делу имеется указание прокуратуры города Алматы от 27 сентября 2016 года, где конкретно говорится, что по делу необходимо провести дополнительные следственные действия с целью разделения предприятий по времени регистрации, по времени обналичивания денег. Но сегодняшние уважаемые прокуроры не обращают внимание на указание прокуратуры Алматы, которое также не исполнили. Потому что 25 сентября было возобновлено, 26 числа было предъявлено новое постановление, 30-го перешли на стадию ознакомления, — сказал адвокат.
Помимо возвращения дела на дорасследование, адвокаты подсудимых попросили время на ознакомление со всеми материалами дела.
Большинству подсудимых вменяют по несколько статей сразу, среди них «Пособничество», «Лжепредпринимательство», «Создание, либо руководство преступным сообществом, совершённое лицом с использованием своего служебного положения», «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путём, «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия», «Получение взятки в особо крупном размере» и другие.
В отношении 14 их них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении 12 избрана мера пресечения в виде залога, в отношении 9 избрана мера пресечения — домашний арест, в отношении одного лица избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
Ранее портал «Караван»
со ссылкой на следствие сообщил, что участниками ОПГ Аманбаева, которого СМИ прозвали «черным генералом», было организовано 78 лжепредприятий, оборот по которым составил 77 миллиардов тенге, а ущерб от их деятельности — 24 миллиарда тенге в виде неуплаченных в бюджет налогов.
С марта 2015 года Аманбаев содержался под стражей, а затем под домашним арестом. Он возглавлял департамент финполиции по Алматы с февраля 2012 года. Осенью 2014 года, после того как финполиция была расформирована, перешёл на другую работу.
С 1989 года Аманбаев занимал руководящие должности в различных государственных органах, преимущественно по линии Генеральной прокуратуры. С 2002 по 2007 годы был прокурором Костанайской области. С 2007 по 2009 годы возглавлял прокуратуру Карагандинской области.
С 2010 по 2012 год Амирхан Аманбаев занимал должность заместителя министра юстиции Казахстана, позже руководил департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по городу Алматы.
Перед задержанием Амирхан Аманбаев возглавлял департамент в Генеральной прокуратуре РК.