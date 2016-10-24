Началось главное судебное разбирательство в 9 утра и закончилось только в 5 вечера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 9 Передышку участники процесса брали лишь в обеденное время, когда судья Нурлан СУЛТАНОВ объявил перерыв, сообщают в пресс-службе Актюбинского областного суда. К слову, сегодня там прошел брифинг, где журналистам объяснили причину – почему громкое дело рассматривают в закрытом режиме, хотя изначально предполагалось, что для прессы будет отведен отдельный зал с прямой трансляцией из основного зала суда. - Судом постановлено о проведении судебного разбирательства по делу в закрытом судебном заседании в целях обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и других участников процесса, а также в интересах охраны государственных секретов, - прокомментировала ситуацию и.о. руководителя информационного отдела Актюбинского областного суда Илиада ДОСОВА. Сегодня представителей СМИ уже не пропустили в здание специализированного межрайонного суда Актюбинской области, где и проходят судебные заседания. Вокруг здания вновь с утра дежурили вооруженные силовики, а квартал, где расположен суд, снова оцепили. В пресс-службе сообщили, что процессы по громкому делу будут проходить каждый день. Сегодня, 24 октября, началось первое судебное заседание по делу о терактах в Актобе. На скамье подсудимых 29 человек. 9 из них, по данным следствия, непосредственные участники кровавых летних событий. 18 судят за недонесение о готовящемся теракте. Еще двоих – за укрывательство преступников. Сабина АСКАРОВА