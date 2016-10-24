Сегодня, 24 октября, в городском акимате перевозчики, чиновники и депутаты обсуждали необходимость повышения тарифа на проезд. - Все проблемы городского транспорта - от нехватки денег. Мы обращались к акиму с просьбой решить все наболевшие проблемы перевозчиков. Перевозчики не настаивают на повышении тарифного плана, в законодательстве прописано, если повышение тарифа не ожидается, то государство обязано субсидировать наши затраты, необходимо обеспечить нас необходимыми нормативными затратами, чтобы мы не работали в убыток. Наша организация ТОО «УралТехСервис» работает в кредит с некоторыми организациями. Нам необходимы запчасти к автомашинам, пополнение автотранспорта - все это мы не в силах приобрести за свой счет, поэтому пока работаем в кредит, - рассказалПо словам перевозчиков, в последний раз тариф за проезд повышался в 2013 году - с 50 до 60 тенге. Однако, уже тогда они заявляли, что даже этот тариф не покрывает их убытков. Они даже показали свои расчеты. - За это время стоимость запасных частей повысилась на 20%, стоимость дизельного топлива - на 30%. Мы просим утвердить тариф в пределах расчетного тарифа, который рассчитывается по утвержденной методике и учитываются все нормативные затраты перевозчиков и субсидирование социально-значимых перевозок на основании утвержденных правил субсидирования, - рассказали перевозчики. В 2014 году перевозчики подавали в акимат заявку на повышение тарифа до 90 тенге, однако так и не дождавшись от властей ответа, подали на городской акимат в суд. Весной прошлого года суд обязал акимат устранить нарушение и ответить перевозчикам. Однако до сих пор никакого ответа они так и не дождались. Между тем, представители акимата не отрицают, что повышение стоимости проезда в автобусах необходимо, но не более 80 тенге. В итоге было решено вынести данный вопрос на ближайшую сессию на рассмотрение депутатов городского маслихата.Александр Баклан