Средняя школа села Булан в прошлом году обогревалась при помощи дизельного топлива. В этом году в котельной установили новое газовое оборудование, но газ до сих пор не подключили. Голубое топливо здесь проводили этой осенью, но, как это часто бывает, работу вовремя не закончили. На сегодняшний день в классах дети получают знания, сидя в куртках и шапках. Руководство учебного заведения, глядя на все это, решило по максимуму сократить уроки. - В школе очень холодно. Ребята ходят в верхней одежде, они с нетерпением ждут, когда же прозвенит звонок, вот такая у нас ситуация сложилась, - говорит. Похожая ситуация наблюдается и в соседних селах Сырымского района - Кызылагаше и Жамбыле. Люди за проведение газа отдали около 300 тысяч тенге, но и здесь работы еще не завершены, хотя все обещали сделать до 15 октября. - Мы же не можем детей без причины дома оставить, мы их в школу отправляем. В школе уроки 2-3 часа идут, потом детей домой отправляют, потому что невозможно сидеть, - жалуется жительница села Булан Камиля ГАЛИЕВА. Аким сельского округа заверил, что в первую очередь газ подключат в детском саду и школе. Затем на очереди жилые дома. - В Булановском сельском округе сейчас 941 житель, 34 дома у нас сейчас газифицированы, еще 20 готовятся к подключению, уже в ближайшие дни подключат, - рассказал. Люди надеются, что дождутся газа до наступления сильных холодов. Как стало известно позже, газ в поселок поступил и дети учатся в нормальных условиях.