Занятия будут проводится по возрастным категориям (младшая, средняя и старшая группы) два раза в неделю днем и вечером, что удобно для школьников, занимающихся в первую или вторую смену. За ребятами также будут наблюдать медицинский работник в целях исключения детского травматизма, а также детский психолог. К тому же, что самое интересное, родители могут скачать мобильное приложение "Футбольная школа Юниор" с Play Маркета или App Store и могут наблюдать в онлайн режиме за спортивными достижениями своего ребенка.В открытии детского футбольного клуба приняли участие руководство, тренеры, родители, ребята, а также спортивный директор футбольного клуба «Акжайык», ветеран спорта Ербулат Темиргалиев, который пожелал юным футболистам здорового спортивного духа и успехов в занятиях футболом. - Моему сыну 4,5 года, и в будущем я мечтаю видеть его спортивным и здоровым юношей, - говорит Саида БАЙЖАНОВА. – Мне давно хотелось, чтобы мой ребенок занялся чем-то полезным, а не тратил время на компьютерные игры. И я так обрадовалась, когда узнала об открытии такого детского футбольного клуба, ведь футбол - не только интересная игра, но и здоровый образ жизни. Моему сыну очень понравилось первое занятие, и мы обязательно будем в дальнейшем заниматься футболом в этом клубе. Порадовали родителей еще и скидки по оплате, предоставленные детским футбольным клубом в честь открытия: 10% на месяц и 15% на 3 месяца. Закончился праздник детским фуршетом, где ребята угощались фруктами и пирожными.
На правах рекламы.
Мы ждем вас по адресу: ул. С. Ескалиева, 175, спортивный зал ТОО «Торговый дом Нафта», тел.: 8-778-107-58-98