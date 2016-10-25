Занятия будут проводится по возрастным категориям (младшая, средняя и старшая группы) два раза в неделю днем и вечером, что удобно для школьников, занимающихся в первую или вторую смену. За ребятами также будут наблюдать медицинский работник в целях исключения детского травматизма, а также детский психолог. К тому же, что самое интересное, родители могут скачать мобильное приложение "Футбольная школа Юниор" с Play Маркета или App Store и могут наблюдать в онлайн режиме за спортивными достижениями своего ребенка.

Мы ждем вас по адресу: ул. С. Ескалиева, 175, спортивный зал ТОО «Торговый дом Нафта», тел.: 8-778-107-58-98

23 октября по адресу ул. С. Ескалиева, 175 в спортивном зале для игровых видов спорта фитнес-центра «Энергия» состоялось открытие филиала международной детской футбольной школы СНГ «Юниор», куда были приглашены ребята с 3 до 14 лет вместе с родителями на пробные занятия по футболу. - Обычно ребят, желающих играть в футбол, родители приводили лишь в семилетнем возрасте, - говорит. - Мы же предлагаем привлекать к игре в футбол как мальчиков, так и девочек уже с трёх лет, именно с этого возраста тренировки помогут развить координацию, умение владеть мячом, воспитать лидерские качества. Одна из главных целей тренеров - сделать так, чтобы дети не только учились играть в футбол, но и были счастливыми и довольными после каждой тренировки. По франшизе сети детской футбольной школы «Юниор» открыто 350 филиалов по СНГ, а также в Испании, Сингапуре и Индонезии. Заниматься с ребятами будет профессиональный тренерский состав во главе спо специальной методике, основными задачами которой, прежде всего, являются проявление интереса ребят к спорту, любви к футболу, воспитание командного духа и, как следствие, высоких спортивных достижений.В открытии детского футбольного клуба приняли участие руководство, тренеры, родители, ребята, а также, который пожелал юным футболистам здорового спортивного духа и успехов в занятиях футболом.- Моему сыну 4,5 года, и в будущем я мечтаю видеть его спортивным и здоровым юношей, - говорит Саида БАЙЖАНОВА. – Мне давно хотелось, чтобы мой ребенок занялся чем-то полезным, а не тратил время на компьютерные игры. И я так обрадовалась, когда узнала об открытии такого детского футбольного клуба, ведь футбол - не только интересная игра, но и здоровый образ жизни. Моему сыну очень понравилось первое занятие, и мы обязательно будем в дальнейшем заниматься футболом в этом клубе. Порадовали родителей еще и скидки по оплате, предоставленные детским футбольным клубом в честь открытия: 10% на месяц и 15% на 3 месяца. Закончился праздник детским фуршетом, где ребята угощались фруктами и пирожными.На правах рекламы.