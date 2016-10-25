Иллюстративное фото из архива "МГ" - 25 октября, в 8:10 минут в центр оперативного управления ДВД Алматы поступило сообщение о нападении на охранника одного из отделений банка "Центркредит" в Алмалинском районе, в результате чего двое неустановленных лиц завладели его оружием, - говорится в сообщении. В настоящее время по городу объявлен спецплан "Сирена". Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на розыск и задержание преступников.