Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 октября в региональной палате предпринимателей состоялась встреча представителей бизнеса ЗКО с делегацией из Азербайджана. По словам Рашада МАММАДОВА, в Актау был построен большой логистический центр «Azersun», который дает огромную возможность для импорта и экспорта между Казахстаном и Азербайджаном. - Основной целью нашего приезда является обеспечение поставки в Азербайджан казахстанской продукции, а также мы хотим познакомить местных потребителей с продукцией Азербайджана. К сожалению, территория Азербайджана не позволяет в полной мере осваивать сельскохозяйственную отрасль, поэтому мы плотно сотрудничаем в этой сфере с предпринимателями ЗКО. Ежегодно мы закупаем зерно у Казахстана. В 2016 году у ЗКО мы закупим более миллиона тон зерна. За последний год между Азербайджаном и вашим регионом товарооборот увеличился на 25%, - отметил посол Азербайджана. Также Рашад МАММАДОВ отметил, что между Казахстаном и Азербайджаном хорошо развит туризм. За последний год количество казахстанских туристов, посетивших Азербайджан, выросло на 17%. - У нас в стране есть горнолыжные курорты, новые аэропорты. Мы вложили много инвестиций, чтобы привлечь туристов, - пояснил Рашад МАММАДОВ. Кроме того, в ходе конференции также были рассмотрены вопросы о закупке мяса, зерна, мучных изделий, а также о совместной работе в газовой отрасли.