В ЖКХ заявили, что за аварийные балконы несут ответственность жильцы дома, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ, согласно закону о собственности, балкон является частной собственностью. - Мы не имеем права штрафовать жильцов и только можем выписать рекомендации к ремонту. Уральцы должны содержать свою недвижимость в надлежащем санитарно-техническом состоянии, - пояснил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. - Ремонтировать мы эти балконы не будем. Если только жильцы не будут участвовать в ремонте дома по программе модернизации ЖКХ. Напомним, что в центре города, по адресу проспект Евразии 52/1, с двух балконов и стен падает штукатурка и отваливаются куски цемента. Жильцы дома опасаются, что если не предпринять какие-либо меры, в скором времени аварийные балконы просто рухнут на кого-нибудь из прохожих. Кристина КОБИНА