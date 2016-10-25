Всего в 2016 году в ЗКО утонули 20 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 23 октября 38-летний мужчина утонул в реке Утва Чингирлауского района ЗКО. Предположительно, мужчина отправился на рыбалку и при неустановленных обстоятельствах утонул. Труп был извлечен из воды спасателями спустя два часа после поступления сообщения. Всего в 2016 году в ЗКО утонули 20 человек, из них 9 - дети. ДЧС ЗКО просит жителей области быть внимательными, особенно тех, кто ловит рыбу, находясь при этом в лодке. Спасатели напоминают, что перед выездом на водоем необходимо проверить состояние лодки, весел и уключин. - Если лодка надувная, проверьте, нет ли утечки воздуха через клапаны. Вне зависимости от того, ловите ли вы рыбу на льду, берегу или из лодки, необходимо надеть спасательный жилет. Не нужно отправляться на рыбалку в одиночку - возьмите с собой еще кого-либо для страховки. Безопасная рыбалка возможна лишь при соблюдении некоторых условий: вы должны сказать о каком-то конкретном месте, куда вы отправляетесь, чтобы близкие знали приблизительное место, где вас можно будет найти, если вы вдруг задержитесь. Нужно также внимательно следить за прогнозами погоды, прежде чем планировать поход на рыбалку. Учитывайте, что в случае непогоды уровень воды в водоеме часто поднимается, - напомнили правила безопасности в ДЧС. Напомним, в реке Солянка Теректинского района ЗКО 16 октября утонул мужчина. Он рыбачил с лодки. Поиски тела все еще продолжаются.