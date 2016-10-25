Как говорится в приговоре суда, еще в 2011 году Умербеков Н.Б., отбывая срок за убийство, попал под влияние осужденных и стал исповедовать ислам крайне радикального толка. Освободившись условно-досрочно в 2015 году, Умербеков Н.Б. начал выкладывать на своей странице в соцсети сцены боевых действий террористической организации «ДАИШ» в Сирии и Ираке, где звучали призывы к «джихаду». Под видео подсудимый также оставлял комментарии, одобряя действия «братьев по вере». В это же время Умербеков Н. познакомился через популярный мессенджер с неким жителем Турции. Активно с ним переписывался и интересовался у нового знакомого возможностью выехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам «ДАИШ». В поисках денег для этой поездки он вместе с подельниками – Жанажановым Р.Р. и Бердешовым Р.Д. похитил жителя Актобе. Преступники отобрали у потерпевшего сотовый телефон, держали его в гараже, а затем отвезли на съемную квартиру, где он находился в связанном виде. Подсудимые требовали у заложника 5 миллионов тенге за якобы нанесенный вред «верующим братьям», отбывающим наказание в колонии строгого режима УКА 168/5 п. Жем Мугалжарского района. Потерпевший, зная, что Умербеков отсидел за убийство, был согласен на любые его требования. В итоге мужчина под страхом согласился нотариально переоформить на подсудимых собственную квартиру стоимостью 3,4 млн тенге. При назначении наказания Умербекову суд учел наличие опасного рецидива преступлений и назначил ему 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его подельники Жанажанов и Бердешов осуждены к 8 годам колонии общего режима с конфискацией имущества.