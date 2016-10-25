Иллюстративное фото с сайта arzhan.kz Как стало известно, в период с июля по сентябрь 2016 года, сотрудница сельского отдела АО "Казпочта", используя свое служебное положение, присвоила 3,5 млн тенге. - Женщина просто снимала деньги с текущих и депозитных счетов клиентов, а также вкладчиков АО «Казпочта». По данному факту начато уголовное расследование по статье 189 ч.3 УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере". Часть причиненного ущерба в размере 614 тысяч тенге подозреваемой погашена в ходе расследования. В ближайшее время расследование будет окончено с направлением дела в суд для рассмотрения, - сообщил